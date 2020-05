Outriders: Videos zeigen neue Spielszenen, First City und den Assassinen

in

Square Enix hat ein paar neue Spielszenen zum kommenden Koop-Shooter Outriders des Studios People Can Fly veröffentlicht.

Wie ihr vermutlich schon mitbekommen habt, arbeitet People Can Fly, das Studio hinter Gears of War: Judgment und Bulletstorm, gerade an dem Spiel Outriders. Kürzlich wurden nun viele neue Spielszenen veröffentlicht.

Diese Szenen wurden im Rahmen des Outriders Broadcasts, einer monatlichen Show, die neues Gameplay, neue Gebiete und Kräfte, Einblicke in die Charakterklassen sowie Updates zur Entwicklung direkt vom Team und mehr zeigt.

Ab nach First City

Im ersten Video begleitet wir Sven und Robbie vom Square Enix-Team, die sie sich durch das feindliche Gebiet von First City kämpfen. In der gezeigten Mission müssen sie einen Truck finden, der wertvolle Informationen enthält.

Individualisiere dein UI

In einem weiteren Video wird gezeigt, wie sich das User Interface anpassen lässt. Es gibt nämlich zahlreiche Möglichkeiten, die Anzeigen zu individualisieren, was ich ziemlich cool finde.

Im Clip bekommen wir die vielen Anpassungsoptionen für die Benutzeroberfläche zu sehen. Man kann sich alle gewünschten, wichtigen Informationen anzeigen lassen, wie Schaden, Gesundheit und mehr.

Die Weltstufe in Outriders

Abgesehen davon wurden auch die Weltstufen präsentiert. Hier handelt es sich um die verschiedenen Schwierigkeitsgrade, die sich jederzeit anpassen lassen.

Uns erwartet ein flexibles System, mit dem man den Schwierigkeitsgrad nach Belieben einstellen kann. Mit anderen Worten: Ihr dürft entweder einen leichten Schwierigkeitsgrad wählen, um die Story gemütlich durchzuspielen oder ihr fordert euch selbst mit einem höllischen Erlebnis heraus.

Das kann der Assassine

Im letzten Video bekommt ihr den Assassinen zu sehen. Hier handelt es sich um eine Klasse, die dafür geeignet ist, schnell in den Kampf einzusteigen und sich schell wieder zurückzuziehen.

Der Assassine kann aber – je nach Skillung – auch Tank-Aufgaben übernehmen. Es liegt an euch, wie ihr die Klasse spielt. Im Video erfahrt ihr, für wen sich der Assassine eignet und welche aktiven und passiven Fertigkeiten er besitzt.

Wie gefallen euch die neuen Spielszenen? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Outriders erscheint Ende 2020 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, die Xbox One-Gerätefamilie und den PC.

Das denken wir:

Hier erwartet uns ein vielversprechender Koop-Shooter, der euch gefallen könnte, wenn ihr auf Destiny steht.