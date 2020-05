PC, PS4 und Xbox One: Dieses Lego-Spiel gibt es für kurze Zeit kostenlos

WB Games hat kürzlich verkündet, dass der Titel The Lego Ninjago Movie Video Game für PC, PS4 und Xbox One kostenlos erhältlich ist.

In diesen Tagen dürfen wir uns wirklich auf viele coole kostenlose Spiele freuen. Beispielsweise könnt ihr euch gerade GTA 5 kostenlos im Epic Games Store holen. Nun wird ein weiteres Spiel völlig gratis angeboten.

Und zwar hat WB Games auf Twitter angekündigt, dass das Spiel The Lego Ninjago Movie Video Game für begrenzte Zeit kostenlos erhältlich ist. Den Titel könnt ihr euch bis zum 21. Mai für PC, PS4 und Xbox One schnappen.

Hier die offizielle Ankündigung:

Do your part while playing with friends and family. Download The LEGO NINJAGO Movie Video Game for free now on @Xbox, @PlayStation, and PC until May 21! #playathome #playtogether pic.twitter.com/2LKpqObT3V