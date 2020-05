PlayStation Plus: Neue kostenlose Spiele für Mai sind jetzt verfügbar

in

Die kostenlosen Spiele für PlayStation Plus-Abonnenten im Mai sind jetzt verfügbar.

Falls ihr PlayStation Plus-Abonnenten seid, dann könnt ihr euch ab jetzt die neuen Spiele im Mai kostenlos herunterladen. Ihr dürft euch auf Cities: Skylines und Landwirtschafts-Simulator 19 freuen.

Auf der offiziellen Seite heißt es dazu: “Stellt euch der Herausforderung der der Gestaltung und Aufrechterhaltung eurer ultimativen Metropole in Cities: Skylines, einer strategischen Stadtbau-Simulation. Ihr braucht eine Auszeit vom Stadtleben? Nehmt einen tiefen Zug Landluft und versucht euch in Landwirtschafts-Simulator 19 als Landwirt.”

Cities: Skylines – PlayStation 4 Edition

In diesem Spiel müsst ihr eine kleine, lebhafte Gemeinde in eine florierende Megacity verwandeln. Es liegt an euch. Ihr trefft Entscheidungen, die eure Stadt gedeihen lassen oder sie zu Grunde richten.

Damit eure Stadt nicht untergeht, benötigt ihr die richtige Strategie. Nur so könnt ihr euer aufstrebendes Ökosystem vor dem Zusammenbruch bewahren und sicherstellen, dass eure stetig wachsende Bevölkerung zufrieden bleibt.

Landwirtschafts-Simulator 19

Mit dem Landwirtschafts-Simulator 19 zieht ihr aufs Land, wo ihr dem Aufbau und der Pflege eures Gehöfts nachgehen könnt. Unter anderem müsst ihr Feldfrüchte ernten, Vieh züchten und den Wald bewirtschaften.

Euch erwarten über 300 originalgetreue Fahrzeuge samt Zubehör der führenden Marken, inklusive John Deere – sowie Case IH, New Holland, Challenger, Fendt, Massey Ferguson, Valtra, Krone, Deutz-Fahr und viele mehr.

Das denken wir:

Hier erwarten euch zwei unterhaltsame Spiele. Actionfans gehen in diesem Monat aber leer aus.