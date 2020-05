Prince of Persia Redemption: Seht euch hier 3 Minuten aus dem eingestellten Spiel an

In einem Video aus dem Jahr 2012 bekommen wir das eingestellte Spiel Prince of Persia Redemption zu sehen.

Während sich in diesen Tagen die Gerüchte Rund um ein neues Prince of Persia verdichten, macht aktuell ein Video die Runde, in dem wir das eingestellte Spiel Prince of Persia Redemption zu sehen bekommen.

Ubisoft arbeitete im Jahr 2010 an diesem Spiel, das schließlich 2011 eingestellt wurde. Es hätte für PC und Konsolen erscheinen sollen. Was interessant ist: Das Video wurde bereits 2012 veröffentlicht, aber anscheinend wurde es jahrelang nicht bemerkt.

Wie auch immer. Nachfolgend findet ihr das Video, das drei Minuten aus dem Titel zeigt. Drei Minuten, die meiner Meinung nach verdammt gut aussehen. Die Grafik ist für damalige Verhältnisse sehr ansehnlich, die Animationen können sich ebenfalls sehen lassen und die Kämpfe machen auch einen guten Eindruck.

Übrigens: Unter anderem bekommen wir die “Zurückspul-Funktion” zu sehen, die es bereits 2003 in Prince of Persia: The Sands of Time zum Einsatz kam. Warum das Spiel eingestellt wurde, ist nicht bekannt.

Hier das Video:

Wie gefallen euch die Szenen? Ziemlich cool, oder? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Schade, dass dieses Spiel nie veröffentlicht wurde. Da hätte uns ein ziemlich cooler Actiontitel erwartet.