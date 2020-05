PS5: Durch dieses Feature lässt die Konsole sogar Gaming-PCs hinter sich

in

Laut des CEOs von Epic Games besitzt die PS5 ein Feature, das sogar Gaming-PCs alt aussehen lässt.

Wenn es um Next-Gen-Hardware geht, streiten sich die verschiedenen Hersteller immer wieder darum, wer denn die stärkste Hardware hat. Und das, obwohl es ja eigentlich nur darauf ankommt, wie gut die Spiele sind, die für das jeweilige System erscheinen – unabhängig von der technischen Leistungsfähigkeit. Bestes Beispiel dafür: die Nintendo Switch.

Wie auch immer. Mit der Xbox Series X mit 12 TeraFLOPS erwartet uns die bisher “leistungsstärkste Konsole der Welt”. So vermarktet Microsoft zumindest die kommende Konsole. Wenn es aber nach Tim Sweeney von Epic Games geht, dann bietet die PlayStation 5 ein Feature, das sogar Gaming-PCs hinter sich lässt. Die Rede ist von SSD (Solid State Drive).

Epic Games hat ja kürzlich mit einer PS5-Demo die neue Unreal Engine 5 vorgestellt. Obwohl die Engine 2021 sowohl für Next-Gen-Konsolen als auch für PCs eingeführt werden soll, geht Sweeney davon aus, dass die PS5 bei dieser technischen Revolution führend sein könnte.

Sweeney verweist auf das enorme Solid-State-Laufwerk der PS5 und behauptet, dass die dadurch entstehenden Möglichkeiten selbst Gaming-PCs in den Schatten stellen – nicht nur in Bezug auf die Größe des Speichers, sondern auch in Bezug auf die Struktur des Speichers.

“[Die PS5] verfügt über eine immense Menge an GPU-Leistung, aber auch über eine Erhöhung der Bandbreite um mehrere Ordnungen im Speichermanagement”, sagte er während eines Interviews nach dem Live-Stream zur Unreal Engine 5.

“Die Speicherarchitektur auf der PS5 ist weit vor allem, was man derzeit auf einem PC für einen beliebigen Geldbetrag kaufen kann. Dies wird helfen, zukünftige PCs anzutreiben.”

Es ist ja so, dass es sich bei der PS5 um eine Konsole handelt, die für eine Generation ausgelegt ist. Insofern werden sich modulare PCs schnell anpassen, aber es wird trotzdem spannend, zu sehen, wie sich die PS5 so gegen den PC schlägt.

Was denkt ihr? Wird die PS5 durch die SSD wirklich einen so großen Vorteil gegenüber der Konkurrenz haben? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Wir sind schon sehr gespannt, wie sich die PS5 im Vergleich zur Xbox Series X und dem PC schlagen wird.

