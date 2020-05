PUBG ist vom 4. bis 8. Juni Free-to-Play auf Steam

Kürzlich wurde verraten, dass der Battle-Royale-Shooter PUBG in wenigen Tagen kostenlos auf Steam spielbar sein wird.

Falls ihr PUBG schon immer mal ausprobiern wolltet, habe ich eine gute Nachricht für euch: Die PUBG Corporation hat verraten, dass das Spiel ab dem 4. Juni kostenlos auf Steam spielbar sein wird – bis zum 8. Juni.

Abgesehen davon gibt es auf der Valve-Plattform 50 Prozent Rabatt auf das Spiel, wenn ihr es euch nach der Free-to-Play-Phase kaufen wollt. Hier der Tweet zur Ankünding:

From June 4th to 8th, PUBG is Free To Play and 50% off. #PlayApartTogether with PUBG and Steam! pic.twitter.com/c6cQS3E3Sp