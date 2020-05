Resident Evil 3: Nemesis wurde neu gestaltet, um besser zu Resident Evil 4 zu passen

Kürzlich hat Capcom verraten, warum Nemesis in Resident Evil 3 neu gestaltet wurde.

Falls ihr Resident Evil 3 gespielt habt, dann habt ihr euch vielleicht schon mal gefragt, warum Nemesis neu gestaltet wurde. Das Entwicklungsteam erklärte auf dem offiziellen PlayStation Blog, gab an, dass das Redesign durchgeführt wurde, um ihn besser in die Serie einzubeziehen.

Das ist auch der Grund dafür, warum Nemesis Parasiten verwendet, um Zombies zu infizieren. Der Plagas-Parasit wurde erstmals in Resident Evil 4 vorgestellt. Offiziell heißt es dazu: “Wir haben uns aufgrund der Anwesenheit von Ganado in Resident Evil 4 direkt für diese Fähigkeit entschieden. Ganado sind humanoide Feinde, die durch die Infektion mit dem Plagas-Parasiten (die Basis für NE-α), entstehen. Wenn die Plagas aktiviert werden, erscheint es in Form eines Tentakels aus dem Hals des Wirtes. NE-α wurde erzeugt, um diese parasitäre Qualität nachzuahmen. Wir wollten, dass infizierte NE-α Gegner visuell an den infizierten Plagas Ganados erinnern, um Fans zu zeigen, wie sich Nemesis in das Franchise fügt.”

Folgt ein Resident Evil 4 Remake?

Jetzt könnte man schlussfolgern, dass Capcom diese Anpassung vorgenommen hat, da als nächstes ein Remake von Resident Evil 4 folgt. Dieses Remake wurde aber noch nicht angekündigt.

Gerüchte besagen jedoch, dass das Resident Evil 4 Remake 2022 erscheinen soll, während Resident Evil 8 angeblich 2021 an den Start gehen wird.

Wir werden sehen. Sollte es weitere Infos dazu geben, lassen wir es euch wissen.

Es ist ziemlich interessant, zu erfahren, auf welche Details Capcom bei der Entwicklung des Spiels geachtet hat.