Resident Evil 8 ist “der mit Abstand düsterste und grausamste” Teil bisher

Laut eines Insiders wird Resident Evil 8 der bisher düsterste und grausamste Teil der Resident Evil-Reihe sein.

Bisher hat Capcom Resident Evil 8 noch nicht offiziell angekündigt, aber bereits seit Monaten machen Gerüchte die Runde, in denen unter anderem die Rede von einer Hexe ist, die im Spiel ihr Unwesen treibt und davon, dass man den den Titel aus der Ego-Perspektive spielen wird. Jetzt gibt es neue Gerüchte.

Und zwar hat der Insider Dusk Golem einen Tweet veröffentlicht, in dem er zuerst das nächste Silent Hill anspricht, zu dem er keine neuen Infos hat. Er erklärt nur, dass es wohl bald angekündigt wird.

Interessanter ist da seine Aussage zu Resident Evil 8. Er schreibt: “RE8 Ich freue mich auf die Enthüllung, es ist mit Abstand das düsterste und grausamste RE, das es je gab.”

Was das im Detail bedeutet, verrät der Insider leider nicht, aber Fans von Survival-Horror werden sich mit Sicherheit darüber freuen, dass uns hier wohl ein sehr unheimliches Spiel erwartet.

Hier der Tweet:

I don’t know much on Silent Hill I haven’t shared, but its apparently its revealed soon so I’m looking forward to it. I still believe it from what I was shown, but I do have a healthy skeptic in me.



RE8 I’m excited for the reveal, it’s by far the darkest & most gruesome RE yet.