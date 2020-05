Resident Evil 8: Leon Kennedy wird angeblich eine Hauptrolle spielen

in

Laut eines neuen Gerüchts wird Leon Kennedy eine Hauptfigur im kommenden Survival-Horror-Spiel Resident Evil 8 sein.

Mittlerweile vergeht kaum eine Woche, ohne dass ein neues Gerücht zu Resident Evil 8 die Runde macht. Erst kürzlich berichteten wir darüber, dass das Spiel “der mit Abstand düsterste und grausamste” Teil bisher werden soll.

Zuvor machte die Meldung die Runde, dass der neueste Teil angeblich Resident Evil 8: Village heißen wird. Und nun kommt Leon Kennedy ins Spiel. Also anscheinend tatsächlich.

Kehrt Leon Kennedy in Resident Evil 8 zurück?

Wie We Got This Covered berichtete, erklärte eine ungenannte Quelle gegenüber der Seite, dass der Serienheld eine Hauptfigur im neuesten Teil sein wird, der übrigens noch nicht einmal offiziell angekündigt wurde.

Leon gab sein Debüt 1998 in Resident Evil 2. Er war einst Vertreter des Gesetztes und “Rookie” des Raccoon Police Department (R.P.D.). Mittlerweile ist er Mitglied der Division of Security Operations und arbeitete seit seiner Rekrutierung im Jahre 1998 dort gegen Bio-Terrorismus.

Übrigens ist auch die Rede davon, dass sich die Story um die Umbrella Corporation drehen wird, die versucht, Zombies zu Superzombies zu machen, um die Welt zu übernehmen.

Abgesehen davon wird gemunkelt, dass man “wahrscheinlich” auch als Leon spielen wird, obwohl das noch nicht zu 100% bestätigt ist. Aktuell gilt laut den Gerüchten nur als sicher, dass er stark in die Geschichte involviert sein wird.

Sollte es weitere Neugikeiten dazu geben, dann lassen wirs euch wissen.

Das denken wir:

Wir sind schon so gespannt. Wir können es kaum erwarten, die ersten offiziellen Szenen aus dem Spiel zu sehen.