Sega: Bevorstehende Ankündigung soll “die Spiele-Industrie aufwühlen”

Nächste Woche gibt es anscheinen eine große Ankündigung seitens Sega. Worum es sich handelt, ist bisher nicht klar.

Wie es scheint, ist Sega da an etwas Großem dran. Das deutete zumindest der japanische Technikjournalist Zenji Nishikawa während eines YouTube-Livestreams an. Demnach wird am 4. Juni in der Famitsu enthüllt, wovon die Rede ist.

Angeblich soll die Ankündigung “revolutionär” sein und “die Spiele-Industrie aufwühlen”. Der Journalist verriet aber bereits, dass es sich bei der Ankündigung nicht um die Dreamcast 2 handelt. Leider.

Übrigens: Sega feiert am 3. Juni 2020 seinen 60. Geburtstag. Die bevorstehende Ankündigung hängt also mit Sicherheit mit dem Geburtstag des Unternehmens zusammen.

Hat die Ankündigung von Sega etwas mit Sonic zu tun?

In den letzten Wochen machete bereits die Meldung die Runde, dass Sonic-Spiele in Zukunft wieder besser werden sollen. Abgesehen davon war der Sonic-Kinofilm ein großer Erfolg für Sega.

Insofern wäre es nicht verwunderlich, wenn sich die bevorstehende Ankündigung um den blauen Igel drehen würde.

Das denken wir:

Jetzt sind wir aber gespannt, an was Sega da gerade arbeitet.

