Serious Sam 4: Die neuesten Spielszenen versprechen pures Chaos

Das Studio Croteam hat einen neuen Cinematic-Trailer und ein paar neue Gameplay-Videos zum kommenden Ego-Shooter Serious Sam 4 veröffentlicht.

Es ist schon eine Weile her, dass wir über Serious Sam 4 berichtet haben, aber nun gibt es endlich wieder Neuigkeiten zum Spiel. Und zwar wurden einige neue Videos zum Spiel veröffentlicht.

Darum geht es in Serious Sam 4: “Die Menschheit wird belagert, während sich die ganze Macht von Mentals Horden über die Welt ausbreitet und das verwüstet, was von einer zerbrochenen und geschlagenen Zivilisation übriggeblieben ist. Der letzte verbliebene Widerstand gegen die Invasion ist die Erdverteidigungstruppe unter der Führung von Sam ‘Serious’ Stone und seinem schwer bewaffneten Trupp von Außenseiterkommandos.”

Ein Kettensägen-Werfer… are you serious?

Unter anderem erwartet uns ein 4-Spieler-Online-Koop-Modus, in dem wir gemeinsam Primärmissionen und Nebenaufgaben in verschiedenen Schwierigkeitsgraden meistern müssen.

Dafür stehen uns natürlich wieder zahlreiche Wummenn zur Verfügung. Mit dabei sind die mächtige doppelläufige Schrotflinte, die Minigun, ein Kettensägen-Werfer und eine brandneuen Autoschrotflinte.

Cinematic-Trailer

Gameplay-Videos

Serious Sam 4 erscheint im August 2020. Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Steam-Seite des Spiels.

