Silent Hill: Der God of War-Macher würde gerne ein Reboot entwickeln

In einem Tweet hat der Entwickler Cory Balrog erklärt, dass er gerne ein Silent Hill Remaster entwickeln würde.

In den letzten Monaten gab es ja immer wieder Gerüchte rund um ein Reboot des Survival-Horror-Klassikers Silent Hill. Einmal hieß es, dass Sony & Kojima angeblich an einem Reboot arbeiten. Dann erklärte Konami, dass die Gerüchte nicht stimmen würden.

Danach machte die Meldung die Runde, dass Hideo Kojima anscheinend gerade nicht besonders an Silent Hills interessiert wäre und zuletzt berichteten wir darüber, dass Konami anscheinend Silent Hills weiterentwickeln würde – mit Kojima.

God of Silent Hill

Mit anderen Worten: Keiner weiß genau, was eigentlich Sache ist. Fest steht: Wenn es so viele Gerüchte und Meldungen zu einem Titel gibt, dann ist in der Regel etwas dran. Jetzt stellt sich nur die Frage: Was stimmt und was nicht?

Fest steht auch, dass Cory Balrog, der Macher von God of War, gerne ein Remaster sehen würde. Und er würde es am liebsten selbst machen. Das erklärte er als Reaktion auf einen Tweet, in dem gefragt wurde, welches Remaster denn man am liebsten haben würde. Zur Wahl standen: Metal Gear Solid, Twisted Metal, Xenosaga oder Silent Hill.

Balrog hat geantwortet: “Silent Hill. Und lass es mich machen.” Hier der Tweet des Entwicklers:

Silent Hill.



and let me do it. https://t.co/2sCJ8WTGQk — Cory Balrog 🖖 (@corybarlog) May 16, 2020

Würdet ihr euch einen neuen Teil oder ein Remaster wünschen? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Der erste Teil der erfolgreichen Survival-Horror-Reihe erschien 1999 für die PlayStation. Die Geschichte dreht sich um den Schriftsteller Harold “Harry” Mason, der gemeinsam mit seiner siebenjährigen Tochter Cheryl in den Urlaub fährt. Während der nächtlichen Fahrt landet er – aufgeschreckt durch ein junges Mädchen, dass plötzlich die Straße zu überqueren scheint – im Graben. Daraufhin verliert er sein Bewusstsein und als er wieder aufwacht, ist Cheryl spurlos verschwunden. Eine verzweifelte Suche im nahegelegene Silent Hill beginnt.

Das denken wir:

Ein Remaster von Cory Balrog? Nur her damit. Das wäre wirklich ziemlich cool.

Quelle: gamerant.com