Skyrim: Dieses 1,5GB-HD-Texturpaket sorgt für eine wunderschöne Landschaft

in

Modder “ciathyza” hat ein neues 4K-HD-Texturpaket für The Elder Scrolls V: Skyrim veröffentlicht, das für eine wunderschöne Landschaft sorgt.

Wer dem Rollenspiel The Elder Scrolls V: Skyrim mal wieder eine grafische Frischzellenkur verpassen möchte, der sollte sich das 1,5GB-HD-Texturpaket des Modders “ciathyza” besorgen. Laut der Beschreibung ist “Tamrielic Textures” ein Projekt, mit dem Ziel, Skyrim brandneue und qualitativ hochwertigee Texturen zu verpassen. Dieses Paket enthält unter anderem neue Texturen für Gelände, Berge, Felsen und Straßen.

Das Paket gibt es in drei verschiedenen Vairanten: 4K, 2K und 1K. Die 4K-Version beinhaltet die meisten Texturen in einer 4K-Auflösung für maximale Details. Darüber hinaus sind die Bergstrukturen in 8K-Qualität. Daher schlägt der Modder vor, eine GPU mit 6 oder mehr GB VRAM zu verwenden.

Hier ein paar Bilder, die zeigen, wie gut die Mod in Aktion aussieht:

Herunterladen könnt ihr euch die Modifikation über diesen Link.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Skyrim haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Dieses Texturpaket ist wirklich beeindruckend. Wer mal wieder eine Runde Skyrim zocken möchte, der sollte die Mod unbedingt ausprobieren.