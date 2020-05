Sony verschenkt wieder ein cooles PS4-Spiel im PS Store

Sony und IO Interactive verschenken gerade Hitman: The Complete First Season für die PS4.

Falls ihr an diesem Wochenende mal wieder etwas Zeit zum Zocken habt und auf der Suche nach einem Spiel seid, dann habe ich eine gute Nachricht für euch: Sony und IO Interactive verschenken gerade Hitman: The Complete First Season für die PlayStation 4.

Auf Twitter verkündet IO Interactive, dass sich PS4-Spieler alle Schauplätze und Episoden der ersten Hitman-Season kostenlos herunterladen können. Enthalten sind: Prolog, Paris, Sapienza, Marrakesch, Bangkok, Colorado und Hokkaido.

Hier der entsprechende Tweet:

ATTENTION PS4 PLAYERS!



🎮 Play HITMAN 1 for FREE on PS4 right now through May 3.

💵 Save up to 85% on selected HITMAN games on PS4 right now! pic.twitter.com/DEmgsGO7yk