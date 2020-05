Spielt GTA 6 in Kanada?

Schickt uns GTA 6 nach Kanada? Wenn man einem neuen Gerücht glauben kann, dann ja.

Gerüchte rund um das nächste Grand Theft Auto gibt es ja schon seit dem Release von GTA 5. Aber wirklich Konkretes kam bisher nicht ans Licht. Erst kürzlich berichteten wir darüber, dass die Veröffentlichung des nächsten GTA-Teils noch in weiter Ferne liegt. Nun ist ein neues Gerücht zum möglichen Seeting des Spiels augfgetaucht.

Und zwar veröffentlichte der Schauspieler David Hayter, den viele Spieler als Stimme von Solid Snake aus Metal Gear kennen, einen Tweet, in dem es heißt: “#GTAVI #Toronto”.

Toronto ist eine große Stadt in Kanada und liegt ziemlich nahe am Bundesstaat New York. Grand Theft Auto Spielte bisher immer in den USA, wo wir fiktive Versionen von New York City, Miami, Los Angeles, Las Vegas und Co. erkunden durften. Rockstar Games gehen also langsam die bekannten amerikanischen Städte aus, was bedeutet, dass es gut sein kann, dass man im nächsten GTA die USA verlassen wird.

Kurz darauf veröffentlichte Hayter jedoch einen weiteren Tweet, in dem er schrieb: “Um einen Internetvorfall zu vermeiden … Das war nur ein Vorschlag.”

To avoid an internet incident…



This was just a suggestion. pic.twitter.com/r7VOtJSVWb — David Hayter (@DavidBHayter) May 21, 2020

Einige Grand Theft Auto-Fans kaufen ihm das nicht ab, aber wahrscheinlich handelt es sich hier tatsächlich nur um einen Vorschlag. Schließlich würde David Hayter wahrscheinlich nur etwas über den Schauplatz wissen, wenn er am Spiel mitwirkt. Und würde er mitwirken, dann würde er wohl nie so einen Tweet absetzen.

Wie auch immer. Wir werden erst herausfinden, wo das nächste GTA spielt, wenn es offfiziell angekündigt wird und das dauert vermutlich noch etwas.

Wir halten euch auf dem Laufenden.

Das denken wir:

GTA in Kanada? Warum nicht? Hoffentlich müssen wir nicht mehr zu lange auf die Ankündigung warten.

Quelle: comicbook.com