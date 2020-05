Star Wars Episode l: Racer für PS4 und Switch wird verschoben

Kürzlich wurde das Remaster von Star Wars Episode l: Racer für PS4 und Switch offiziell verschoben.

Falls ihr auf das Remaster des N64-Klassikers Star Wars Episode l: Racer für PS4 und Switch wartet, habe ich leider eine schlechte Nachricht für euch. Das Spiel wurde offiziell verschoben.

Aspyr Media gab bekannt, dass der Release auf unbestimmte Zeit nach hinten verglegt wird. Offiziell heißt es dazu: “Wir freuen uns sehr, Star Wars Episode l: Racer bald mit euch zu teilen! Leider wird sich das Spiel auf Nintendo Switch und PlayStation 4 aufgrund der laufenden Arbeit von zu Hause aus in der Branche weiter verzögern. Wir werden so bald wie möglich mit einem Update zurück sein.”

Hier der Tweet dazu:

We are so excited to share Star Wars Episode l: Racer with you soon! Unfortunately, due to the ongoing work from home requirements across the industry, the game will be further delayed on Nintendo Switch and PlayStation 4. We’ll be back with an update as soon as possible.