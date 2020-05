Tencent übernimmt die Entwicklung von System Shock 3

OtherSide Entertainment hat angekündigt, dass Tencent nun die Entwicklung von System Shock 3 übernehmen wird.

Vor einiger Zeit berichteten wir darüber, dass mehrere leitende Angestellte bestätigten, dass sie das Studio OtherSide Entertainment verlassen haben. Daraufhin befürchteten einige Fans, dass die Arbeiten an System Shock 3 eingestellt wurden. Jetzt gibt es endlich wieder Neuigkeiten dazu.

Und zwar wurde angekündigt, dass das Studio Tencent die Leitung des Projekts übernommen hat. Hier der entsprechende Tweet dazu:

1/2 We are happy to announce that Tencent will be taking the #SystemShock franchise forward.

OtherSide erklärte dass es schwierig war, System Shock 3 selbst zu entwickeln. Daher entschied sich das Team für eine Partnerschaft mit Tencent, um die Fertigstellung zu gewährleisten.

2/2 As a smaller Indie studio, it had been challenging for us to carry the project on our own. We believe Tencent’s deep capabilities and expertise as a leading game company will bring the franchise to new heights.