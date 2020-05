“Tenet”: Christopher Nolan veröffentlicht neuen Trailer zum Agenten-Thriller in Fortnite

in

Kürzlich wurde ein weiterer Trailer zu “Tenet”, dem neuesten Film von Christopher Nolan, in Fortnite präsentiert.

Fortnite entwickelt sich aktuell immer mehr von einem Spiel zu einer Plattform für die verschiedensten Events. So gaben erst kürzlich Rapper Travis Scott und der Musikproduzent Deadmau5 ein Ingame-Konzert in Fortnite. Nun debütierte ein Trailer zu einem neuen Kinofilm im Battle-Royale-Shooter.

Und zwar wurde der neuste Trailer zum kommenden Film “Tenet” von Regisseur Christopher Nolan (“The Dark Knight”, “Inception”) im Spiel präsentiert. Dieser ist mittlerweile auch auf YouTube gelandet. Ihr findet ihn unter diesen Zeilen.

Worum geht es in “Tenet”?

Leider liefert der aktuelle Trailer auch noch keine aussagekräftigen Infos zur Story des Films, was ja eigentlich gut ist. Somit bleibt es spannend. Offiziell heißt es dazu nur: “Ein Actionepos, angesiedelt in der internationalen Welt der Spionage.”

Anscheinend muss ein Agent, gespielt von John David Washington, den 3. Weltkrieg verhindern. Dafür muss er jemanden aufzuhalten, der in der Lage dazu ist, die Zeit zu manipulieren.

Mit dabei sind neben David Washington auch Michael Caine, Kenneth Branagh und Robert Pattinson. Hier der neue Trailer:

Wie gefällt euch der neueste Trailer? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Übrigens: Eigentlich soll der Film am 16. Juli 2020 in die Kinos starten, aber aufgrund der aktuellen Lage lässt sich das noch nicht sicher sagen. Abgesehen davon heißt es im Trailer nur “Coming To Theaters”.

Weitere News und Infos zu Tenet haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Die neuesten Szenen aus dem Film sehen sehr spannend aus. Wer auf Thriller steht, der sollte sich den Film schon mal vormerken