The Ascent: Hier sind 12 Minuten aus dem Next-Gen-Action-RPG

in

Kürzlich wurden neue Spielszenen aus dem kommenden Next-Gen-Action-RPG The Ascent veröffentlicht.

Im Rahmen der letzten Ausgabe von Inside Xbox wurde das Action-RPG The Ascent mit einem ersten Gameplay-Trailer vorgestellt. In diesem Spiel werdet ihr in die überbevölkerte Cyberpunk-Welt Veles geschickt.

Dort findet ihr euch in der Arkologie der Ascent Group, einer unabhängigen, konzernbetriebenen Metropole voller Kreaturen aus der gesamten Galaxie wieder. Ihr seid ein Arbeiter und Sklave des Konzerns – genau wie alle anderen in deinem Bezirk.

Aber eines Tages wird euer Held in eine Spirale katastrophaler Ereignisse hineingezogen. Die Ascent Group, der größte Megakonzern des Planeten, stellt ihren Betrieb aus unbekannten Gründen ein und verursacht dadurch den Kollaps der automatischen Sicherheitssysteme.

Das Überleben eures Bezirks steht auf dem Spiel, denn konkurrierende Konzerne wollen die Macht ergreifen. Ihr müsst nun herausfinden, was dieses Chaos verursacht hat.

Die Kollegen von IGN haben nun ein Video veröffentlicht, das 12 Minuten aus dem Spiel zeigt. Hier bekommen wir einen guten Eindruck davon, was The Ascent zu bieten hat. Vor allem erwartet euch viel Action, eine schöne Grafik und ein paar echt coole Spezialfähigkeiten gibt es auch zu sehen.

Man sollte aber nicht vergessen, dass es sich hier um die Alpha-Version des Spiels handelt. Mit anderen Worten: Bis zum Release kann sich noch einiges verändern.

Hier das Video:

Das Spiel soll noch im Laufe des Jahres für PC und Xbox Series X erscheinen. Einen genauen Release-Termin gibt es aber noch nicht.

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Mehr News, Infos und Videos zum Thema “Action-RPG” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Hier erwartet uns ein vielverprechendes Action-RPG, das nicht nur grafisch, sondern auch spielerisch einiges zu bieten hat.