The Ascent: Sci-Fi-Koop-RPG für Xbox und PC angekündigt

Curve Digital hat mit The Ascent ein interessantes Sci-Fi-Koop-RPG für Xbox und PC angekündigt.

Im Rahmen des Online-Events Inside Xbox wurde unter anderem auch ein Action-RPG namens The Ascent angekündigt, das ziemlich vielversprechend aussieht. DieserTitel bietet neben einem Einzelspieler- auch einen Koop-Modus

Das Spiel schickt euch in die überbevölkerte Cyberpunk-Welt Veles. Ihr findet euch in der Arkologie der Ascent Group, einer unabhängigen, konzernbetriebenen Metropole voller Kreaturen aus der gesamten Galaxie wieder. Ihr seid ein Arbeiter und Sklave des Konzerns – genau wie alle anderen in deinem Bezirk.

In der offiziellen Beschreibung des Spiels heißt es: “Doch eines Tages, als du gerade an einer Routineaufgabe mit deinem Cyberdeck arbeitest, wirst du in eine Spirale katastrophaler Ereignisse hineingezogen. Die Ascent Group, ihres Zeichens der größte Megakonzern des Planeten, stellt ihren Betrieb aus unbekannten Gründen ein und verursacht dadurch den Kollaps der automatischen Sicherheitssysteme.

Das Überleben deines Bezirks steht auf dem Spiel, denn konkurrierende Konzerne wollen die Macht ergreifen und Verbrechersyndikate ihre Anteile auf dem Schwarzmarkt ausweiten. Greif zu den Waffen, halte sie auf und finde heraus, was dieses Chaos verursacht hat.”

Hier der erste Trailer zum Spiel:

Das Spiel soll noch im Laufe des Jahres erscheinen. Einen genauen Release-Termin gibt es aber noch nicht.

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Die ersten Spielszenen sehen ziemlich cool aus. Wer auf Koop-Action steht, der sollte sich diesen Titel schon mal vormerken.