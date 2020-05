The Last of Us 2: Die Welt ist so groß, dass man ganze Story-Momente verpassen kann

In einem neuen Entwicklertagebuch verraten die Macher von The Last of Us Part 2 mehr über die Spielwelt.

Kürzlich wurde ein neues Video zu The Last of Us Part 2 veröffentlicht, in dem uns unter anderem Director Neil Druckman, Co Director Anthony Newman und Narrative Lead Halley Gross verraten, was uns im Spiel erwartet.

So wird etwa erklärt, dass sich Ellie nun auf den Boden legen kann, um sich beispielsweise im Gras oder unter Fahrzeugen zu verstecken. Besonders cool: Ellie kann liegend beispielsweise auch den Pfeilbogen benutzen.

Abgesehen davon ist es nun auch möglich, zu springen, um so höhere Bereiche zu erreichen und sich auf diese Weise einen Vorteil im Kampf zu verschaffen.

Groß, größer, The Last of Us 2

Darüber hinaus erfahren wir auch mehr über die Spielwelt. Diese ist laut den Entwicklern so groß, dass man ganze Story-Momente verpassen kann, wenn man nicht alles genau erkundet. Irgendwie cool, oder?

Und die Entwickler sind sich bewusst darüber, dass manche Spieler dadurch bestimmte Elemente verpassen. Aber die Spieler, die sie nicht verpassen, die freuen sich darüber, dass sie etwas entdeckt haben, was vielleicht andere Spieler nicht sehen oder erleben.

So entsteht das Gefühl, dass es einem selbst passiert ist, weil man dementsprechend gehandelt hat. Naughty Dog war es wichtig, die Welt so zu gestalten, dass sie sich möglichst realistisch anfühlt. Es sollte nicht Squenz an Sequenz gereiht werden, wie man es aus anderen Spielen kennt. Das Ganze soll ein möglichst authentisches Erlebnis in einer postapokalyptischen Welt werden.

Hier das Video:

Das Spiel erscheint am 19. Juni 2020 für die PlayStation 4.

Das denken wir:

Wer eine PS4 besitzt, der sollte sich diesen Titel nicht entgehen lassen. Hier erwartet uns ganz großes Kino.

