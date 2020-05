The Last of Us 2: Noch in dieser Woche bekommen wir neue Spielszenen zu sehen

Sony hat für kommenden Mittwoch eine State of Play-Ausgabe angekündigt. Im Rahmen dieses Events bekommen wir neue Szenen aus The Last of Us 2 zu sehen.

Falls ihres kaum erwarten könnt, bis The Last of Us 2 in den Händlerregalen steht (wer nicht?!), habe ich eine gute Nachricht für euch: Sony hat eine neue Ausgabe von State of Play angekündigt, die sich um das neueste Spiel von Naughty Dog dreht.

25 Minuten aus The Last of Us 2

Offiziell heißt es zur Ankündigung auf dem offiziellen PlayStation Blog: “Hey Leute, wir legen gerade letzte Hand an eine neue Episode von State of Play, die diesen Mittwoch, den 27. Mai, um 22 Uhr MESZ auf YouTube zu sehen sein wird.

In dieser fast 25-minütigen Episode bietet uns Neil Druckmann, Director von The Last of Us Part II, einen umfangreichen Einblick in das Gameplay, die Bedrohungen und die Spielwelt, bevor das Spiel am 19. Juni für PS4 erscheint.

Um noch einen draufzusetzen, präsentiert er zum Ende der Show eine bisher ungesehene Gameplay-Sequenz. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen!”

Keine Neuigkeiten zur PS5

Falls ihr auf neue Infos zur kommenden Next-Gen-Konsole PlayStation 5 gehofft hattet, muss ich euch leider enttäuschen. Sony machte in der Ankündigung klar, dass es keine Neuigkeiten zur PS5 geben wird.

Darum geht es im Spiel: Der zweite Teil spielt vier Jahre nach dem ersten Teil und dreht sich um Ellie, die mittlerweile 19 Jahre alt ist. Einmal mehr muss sie in einer postapokalyptischen Welt ums Überleben kämpfen.

Und wie die Entwickler bereits verraten haben, besitzt Ellie nun neue Fähigkeiten. Sie kann sich nun auf den Boden legen, um sich beispielsweise im Gras oder unter Fahrzeugen zu verstecken. Besonders cool: Ellie kann liegend beispielsweise auch den Pfeilbogen benutzen.

Abgesehen davon ist es nun auch möglich, zu springen, um so höhere Bereiche zu erreichen und sich auf diese Weise einen Vorteil im Kampf zu verschaffen.

The Last of Us 2 erscheint am 19. Juni exklusiv für die PS4.

Das denken wir:

Hier erwartet uns einer der wichtigsten Titel des Jahres.