The Last of Us 2 wird in einigen Ländern verboten

Kürzlich wurde bekannt, dass das kommende Action-Adventure The Last of Us 2 in Teilen des Nahen Ostens verboten wird.

Na, freut ihr euch auch schon auf den Release von The Last of Us 2 Part 2? Dürft ihr auch, schließlich lässt dieser nicht mehr lange auf sich warten – zumindest hierzulande. In manchen anderen Ländern erscheint das Spiel gar nicht.

Ja, The Last of Us 2 wird anscheinend in Saudi Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten verboten. Aktuell ist das Spiel nicht in den PlayStation Stores der jeweiligen Regionen verfügbar.

Laut VG247 erklärt der PlayStation-Support, wenn ein Spiel, in einem bestimmten regionalen Store nicht verfügbar ist, dann wurde es “von den zuständigen Behörden des Landes verboten”. Außerdem kann PlayStation nichts dagegen tun.

Interessanterweise sind die dynamischen Themens und Avatare, die auf dem Spiel basieren, immer noch verfügbar. Im Moment hat sich Sony dazu noch nicht geäußert.

Darum wird The Last of Us 2 in Teilen des Nahen Ostens verboten

The Last of Us Part 2 ist ein Spiel für Erwachsene mit extremer Gewaltdarstellung und sexuellen Inhalten sein. Es greift aber auch LGBTQ-Themen auf, die sehr wahrscheinlich für das Verbot in den entsprechenden Ländern verantwortlich sind.

Homosexualität ist dort noch immer ein Tabuthema und verboten. Es gibt verschiedene Gesetze gegen Homosexualität. Das Strafgesetzbuch von Abu Dhabi bestraft homosexuelle Aktivitäten beispielsweise mit bis zu 14 Jahren Gefängnis und in Dubai mit bis zu 10 Jahren Haft geahndet.

The Last of Us Part 2 erscheint am 19. Juni exklusiv für die PS4.

Das denken wir:

Schade, dass ein Werk wie dieses nicht allen Spielern auf der Welt zur Verfügung steht. Wir können den Release auf jeden Fall kaum erwarten.

Quelle: comicbook.com