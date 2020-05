The Last of Us Part 2: Die Entwickler verraten, wie die Story entstanden ist

Kürzlich wurde ein neues Entwicklertagebuch zu The Last of Us Part 2 veröffentlicht, in dem wir etwas mehr über die Story erfahren.

Wenn ihr eine PS4 besitzt, dann wartet ihr mit Sicherheit auch schon gespannt auf den Release des Spiels The Last of Us Part 2. Gut, dass wir nicht mehr so lange darauf warten müssen, denn der Titel erscheint bereits am 19. Juni exklusiv für die PS4.

Und wenn ihr euch schon mal auf den Start einstimmen wollt, dann solltet ihr euch den nachfolgenden Clip nicht entgehen lassen. Hier erzählen uns unter anderem Director Neil Druckman, Co Director Anthony Newman und Narrative Lead Halley Gross, wie sie bei der Entwicklung der Story vorgegangen sind.

Sie erklären beispielsweise, dass sie sich viele Gedanken darüber gemacht haben, was denn die nächsten sinnvollen und nachvollziehbaren Schritte der jeweiligen Charaktere wären. Darauf basierend wurde die Handlung gestaltet.

Abgesehen davon machen die Entwickler klar, dass sie sich zuvor die Frage gestellt haben, ob sie sich eine Story einfallen lassen können, die zum einen für sich alleine stehen, bedeutungsvoll und Gewicht haben kann und zum anderen auch den ersten Teil sinnvoll fortsetzen kann.

Da der Release von Part 2 nun vor der Tür steht, wisst ihr, wie das Team diese Frage beantwortet hat. Hier das Video:

Sollte es weitere Neuigkeiten zu The Last of Us Part 2 geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Hier erwartet uns wieder ganz großes Kino. Dieses Spiel solltet ihr euch nicht entgehen lassen.