Tony Hawk’s Pro Skater 1 und 2: Gameplay-Video und Soundtrack vorgestellt

Kürzlich wurde der Soundtrack von Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 auf Spotity veröffentlicht.

Viele von euch freuen sich sicherlich schon auf den Release der Remaster von Tony Hawk’s Pro Skater 1 und 2. Und natürlich darf da der ikonische Soundtrack nicht fehlen.

Dieser wurde nun als Playlist auf Spotify veröffentlicht, damit ihr euch jetzt schon auf den Release einstimmen könnt. Unter diesen Zeilen findet ihr eine Liste mit den Tracks, die es im Spiel auf die Ohren gibt.

What lyrics come to your head first? 🎧 Skate to songs from the era-defining soundtrack #THPS https://t.co/pwW052ooSY pic.twitter.com/9D73rg7w8W