Tony Hawk’s Pro Skater 1 und 2 Remaster offiziell angekündigt

Kürzlich wurden offiziell Tony Hawk’s Pro Skater 1 und 2 Remaster für PC, Xbox Ond und PS4 angekündigt.

Heute habe ich eine gute Nachricht für alle Fans von Tony Hawk’s Pro Skater. Die ersten beiden Teile bekommen am 4. September ein Remaster für PC, Xbox One und PS4 spendiert.

Unter anderem erwartet euch eine 4K-Auflösung, 19 Level und 17 Skater, ein Modus, in dem ihr euer eigenen Level erstellen könnt und es wird auch verschiedene Multiplayer-Modi geben.

Entwickelt wird das Spiel übrigens von Vicarious Visions, das Studio hinter der Crash Bandicoot N. Sane-Trilogie.

“Es war unglaublich, 1999 die Originalspiele auf PlayStation zu spielen und die überwältigende Resonanz der PlayStation-Community zu sehen. Ich freue mich schon darauf, wieder ein Spiel für alle Hardcore-THPS-Fans auf PlayStation zu bringen”, erklärte Tony Hawk, die Legende selbst, auf dem offiziellen PlayStation Blog.

Zu den Spielen heißt es: “Tony Hawk Pro Skater 1 und 2 werden die vollständige Originalliste der Pro Skater aus der Wende des 21. Jahrhunderts enthalten. Dazu gehören Steve Caballero, Geoff Rowley, Bucky Lasek, Elissa Dampfer, Kareem Campbell, Andrew Reynolds, Bob Burnquist, Eric Koston, Rodney Mullen, Jamie Thomas, Rune Glifberg, Chad Muska… und natürlich Tony Hawk!

Tony Hawk’s Pro Skater in 4K und mit 60 FPS

Diese Skater haben alle ihre eigenen Special Moves – von Geoff Rowleys Darkside Grind bis zu Tony Hawks legendärem 900 – außerdem haben sie in den letzten zwei Jahrzehnten einige neue Tricks gelernt: Revert, Lip Tricks und Wall Plant, mit dem ihr tolle Kombos wie nie zuvor machen könnt.

Der Remaster wird auch alle Original-Levels der ersten beiden Spiele enthalten, vom Warehouse bis The Bullring. Diese Level können entweder alleine mit alten und neuen Zielen, mit einem Freund im lokalen Couch-Koop oder sogar online mit den originalen Multiplayer-Spielmodi gezockt werden. All das bekommt ihr in atemberaubender 4K-Auflösung mit aktualisierten und verbesserten Grafiken und einer Bildrate, die schärfer ist als ein perfekter 50-50-Grind: 60 FPS.”

Hier bekommt ihr die ersten Spielszenen aus dem Remaster zu sehen:

Freut ihr euch auch auf das Remaster? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Da werden Erinnerungen wach. Selbst wenn man nicht viel mit Skateboards anfangen kann, sollte man diese Spiel zumindest ausprobiert haben.