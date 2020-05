Ubisoft plant, einen weiteren AAA-Titel zu veröffentlichen – wahrscheinlich Far Cry 6

in

Ubisoft arbeitet an einem unangekündigten AAA-Titel und wahrscheinlich handelt es sich dabei um Far Cry 6.

Heute habe ich eine gute Nachricht für alle Fans von Far Cry: Und zwar arbeitet Ubisoft an einem großen unangekündigten Titel und Branchenkenner sind sich anscheinend ziemlich sicher, dass es sich dabei um das nächste Far Cry handelt.

Mit anderen Worten: Es wird wohl kein Splinter Cell oder Prince of Persia. Dazu gab es in den vergangenen Wochen und Monaten nämlich immer wieder Gerüchte, die sich bisher nicht bestätigt haben.

Ubisoft plant übrigens bis zum 31. März 2021 (dann endet das Geschäftsjahr) fünf AAA-Titel zu veröffentlichen. Drei dieser fünf Spiele sollen zwischen dem 1. Oktober und dem 31. Dezember 2020 an den Start gehen.

Bisher wurde jedoch nur das Erscheinungsdatum von Assassins Creed Valhalla für diesen Zeitraum bestätigt. Die anderen beiden werden zwischen dem 1. Januar und dem 31. März 2021 veröffentlicht.

Neben Assassins Creed Valhalla hat Ubisoft bisher Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine und Gods & Monsters angekündigt.

Sollte es sich bestätigen, dass Ubisoft an Far Cry 6 arbeitet, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Gegen ein neues Far Cry hätten wir nichts einzuwenden. Wir sind schon gespannt, wann es erste Infos dazu gibt.

Quelle: pcgamesn.com