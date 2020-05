Um BioShock: The Collection für Switch spielen zu können, müsst ihr 31GB herunterladen

Kürzlich wurde bekannt, dass die physische Kopie der Sammlung BioShock: The Collection für Switch einen umfangreichen Download benötigt.

Falls ihr plant, euch die BioShock-Sammlung BioShock: The Collection für die Nintendo Switch zu holen, dann solltet ihr euch schon mal auf einen umfangreichen Download einstellen.

Der offiziellen Produktseite kann man entnehmen, dass man erst 31GB herunterladen muss, wenn man das Spiel in vollem Umfang spielen möchte. Dazu heißt es: “Für den Download des Spiels sind mindestens 31 GB erforderlich.”

Die ausgelieferte Cartridge enthält die Eröffnungsakte von BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered und BioShock Infinite: The Complete Edition. Der zusätzliche Download beinhaltet spätere Spielinhalte und Add-Ons.

Zum Spiel heißt es: “Es gibt immer einen Leuchtturm, immer einen Mann, immer eine Stadt.

Erlebe die unvergesslichen Welten und monumentalen Geschichten der preisgekrönten BioShock-Reihe mit BioShock: The Collection. Reise in BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered und BioShock Infinite: The Complete Edition einschließlich sämtlicher Singleplayer-Add-ons in die Städte Rapture und Columbia. Kämpfe um dein Leben und trickse deine Feinde aus – ob tief unter dem Ozean oder hoch über den Wolken.”

Über diesen Link gelangt ihr zur Produktseite.

BioShock: The Collection erscheint am 29. Mai.

Das denken wir:

Wer BioShock bisher verpasst hat, den erwartet hier eine wirklich tolle Sammlung, die man sich nicht entgehen lassen sollte.

Quelle: nintendoeverything.com