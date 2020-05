Wrath: Aeon of Ruin – 3D Realms kündigt “Founder’s Edition Big Box” an

Das Studio 3D Realms hat kürzlich eine “Founder’s Edition Big Box” zum kommenden Ego-Shooter Wrath: Aeon of Ruin angekündigt.

Wer auf Retro-Shooter steht, der hat Wrath: Aeon of Ruin sicherlich schon auf dem Schirm. Das Spiel befindet sich seit zwei Jahren in der Early-Access-Phase und nun haben 3D Realms, 1C Entertainment und KillPixel Games angekündigt, dass ihr Retro-inspirierter Shooter am 25. Februar 2021 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheint.

Im selben Zug wurde auch die auf 500 Stück limitierte “Founder’s Edition Big Box” angekündigt. Diese kostet 99,99 US-Dollar. Folgende Inhalte erwarten euch in dieser Edition:

Limited Founders Edition Big Box

Wrath: Aeon of Ruin for PC auf CD-ROM

Kunstbuch “The Art of Wrath”

Soundtrack von Andrew Hulshult

USB-Stick mit exklusiven digitalen Inhalten

fünf Figuren

Wendeposter

exklusive Sticker

Hier ein Bild der Box:

Bestellen könnt ihr euch das Spiel über diesen Link.

Zum Spiel heißt es: “Du bist Outlander. Einst bist du in der Zeitlosen See getrieben und findest dich jetzt auf der Küste einer sterbenden Welt wieder. Aus der verschlingenden Dunkelheit taucht plötzlich ein in Weiß gehülltes Wesen auf, der Hirte der Abwegigen Seelen, der dir befiehlt, die verbleibenden Wächter der Alten Welt zu jagen. Erkunde uralte Ruinen, enthülle vergessene Geheimnisse und bekämpfe die lauernden Schrecken.”

Noch mehr News, Infos und Videos zum Spiel hab wir hier für euch.

Das denken wir:

Fans von Retro-Shootern sollten sich diesen Titel schon mal vormerken. Die bisher veröffentlichten Spielszen sehe wirklich cool aus.