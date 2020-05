Xbox Series X: Perfect Dark und Fable werden angeblich bald vorgestellt

Laut eines Branchenkenners plant Microsoft demnächst, ein neues Perfect Dark und ein neues Fable für die Xbox Series X zu enthüllen.

Die nächsten Wochen könnten ziemlich toll für Xbox-Fans werden. Erst kürzlich verkündete Microsoft, dass wir am 7. Mai im Rahmen einer neuen Episode von Inside Xbox erstes Next-Gen-Gameplay zu sehen bekommen werden. Und jetzt berichtete der Branchenkenner, Leaker und Journalis Sabi Wabii, dass Microsoft demnächst anscheinend Perfect Dark und Fable enthüllen wird.

Er behauptet, dass ursprünglich geplant war, beide Spiele in diesem Monat zu enthüllen. Das war vor der Corona-Pandemie. Jetzt werden die Spiele voraussichtlich im Juli gezeigt. Interessanter ist auch, dass beide Spiele innerhalb des ersten Jahres der Konsole veröffentlicht werden sollen.

“Ein Freund von mir hat schon seit einer Weile gesagt, dass Fable, Perfect Dark und Halo diesen Monat gezeigt werden sollen und alle innerhalb des ersten Jahres der Xbox Series X veröffentlicht werden sollen. Neugierig, ob sich die Dinge geändert haben”, so der Leaker auf Twitter.

“Es sollte angemerkt werden, dass sie erst kürzlich angekündigt haben, dass sie im Juli hauptsächlich Xbox Series X-Spiele zeigen werden, sodass das Warten nicht besonders lange dauert”, fügte Sabi hinzu. Laut dem Leaker stammen diese Infos nicht von den üblichen Quellen, “aber sie liegen sehr selten falsch.”

Should be noted that they just recently announced they’ll mostly cover XSX games in July, so it won’t be a particularly long wait.

I’d take these games w/ a grain of salt as they aren’t from usual sources, but they are very rarely wrong.