12 Monate PS Plus gibt es aktuell für nur 41,99 Euro

Im Rahmen der Aktion Days of Play von Sony werden 12 Monate PS Plus gerade für 41,99 Euro angeboten.

Dank der Aktion Days of Play gibt es aktuell Rabatte auf PS4-Spiele und -Zubehör, PS VR-Pakete und Schnäppchen auf PlayStation Plus und PlayStation Now.

Unter anderem gibt es 12 Monate PS Plus so billig wie schon lange nicht mehr. Normal kostet ein Jahr 59,99 Euro. Durch das aktuelle Angebot spart ihr euch also 18 Euro. Das Angebot gilt aber nur für begrenzte Zeit.

PS Plus bietet folgende Vorteile:

Mit einer PlayStation Plus Mitgliedschaft erhält man monatlich exklusive Rabatte im PlayStation Store und ausgewählte Spiele ohne zusätzliche Kosten.

Durch eine 12-monatige Mitgliedschaft bekommt ihr insgesamt mehr als 24 Spiele im Jahr ohne zusätzliche Kosten.

Durch eine Mitgliedschaft habt ihr 10 GByte Cloudspeicher für Savegames.

Dank Share Play könnt ihr Spiele mit Freunden teilen.

Ihr könnt PlayStation-Spiele online zocken.

Hier könnt ihr euch 12 Monate PlayStation Plus für nur 41,99 Euro holen:

Die Days of Play sind am 25. Mai gestartet und laufen noch bis 8. Juni 2020. Innerhalb dieses Zeitraums erwarten uns noch weitere coole Angebote.

Days of Play im PlayStation Store

Ab heute starten die Days of Play übigens auch PlayStation Store. Dazu heißt es: “Mach dich bereit für unglaubliche Rabatte auf PS4 Spiele und mehr, wenn die PlayStation Store Days of Play-Angebote am 3. Juni starten!”

Sollte es weitere Infos dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Wer mit der PlayStation gerne online zockt, der kann mit diesem Angebot nichts falsch machen.