226.000 Unique User: RebelGamer.de bedankt sich für neuen Nutzer-Rekord

Wir von RebelGamer.de bedanken uns bei allen Besuchern für einen neuen Nutzer-Rekord im Mai.

Heute möchte ich mich im Namen des RebelGamer-Teams kurz in eigener Sache bei euch melden: Und zwar freuen wir uns sehr darüber, dass RebelGamer.de laut Google Analytics im Mai einen neuen Nutzer-Rekord aufgestellt hat.

Über eine viertel Million Views

So wurde die Seite von 226.193 Unique Usern 280.246 Mal aufgerufen. In den vergangenen Monaten zeichnete sich bereits ein sehr positiver Trend ab, was die Besucherzahlen und Seitenaufrufe betrifft und wir sind sehr zuversichtlich, dass sich dieser Trend fortsetzt.

Dafür passen wir unser News-Angebot stetig an und verbessern die Seite, was beispielsweise die Struktur und die Ladezeiten betrifft.

In letzter Zeit war der Andrang teilweise so groß, dass der Server, auf dem die Seite gehostet ist, in die Knie ging. Aber keine Sorge: Ein Überlastungsschutz sorgt dafür, dass die Seite erreichbar bleibt.

Aber ich möchte euch hier eigentlich nicht lange mit technischen Daten und Zahlen langweilen. Also nochmal: Vielen Dank an euch alle da draußen. Wir hoffen euch auch in Zukunft auf RebelGamer.de mit spannenden News aus der Welt der Videospiele unterhalten zu dürfen.

Bleibt uns treu und empfehlt uns weiter.

Und solltet ihr Wünsche, Kritik oder Anregungen haben, dann könnt ihr euch gerne jederzeit über die Mail-Adresse Flo@rebelgamer.de persönlich bei mir melden.