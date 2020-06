AER Memories of Old: Hol dir das Adventure jetzt kostenlos

in

Epic Games bietet aktuell das Spiel AER Memories of Old kostenlos im Epic Games Store an.

Wer auf Adventures steht, aber gerade kein Geld für ein Spiel ausgeben möchte, der sollte heute mal einen Blick in den Epic Games Store werfen. Dort könnt ihr aktuell das Adventure AER Memories of Old abstauben.

In diesem Spiel dürft ihr euch in einen Vogel verwandeln, um zu schwebenden Inseln zu gelangen, die ihr dann erkunden könnt. Und das Ganze sieht wirklich sehr schön aus. Aber davon könnt ihr euch im nachfolgenden Trailer überzeugen.

Offiziell heißt es zum Spiel: “Verwandle dich in einen Vogel und erforsche fliegend eine farbenfrohe Welt aus Inseln, die im Himmel schweben. Wage dich in verlassene, alte Ruinen, in denen dich jeder Schritt näher ans Ende der Welt führt.

Die alten Götter sind vergessen, verloren nach den Ereignissen, die die Welt zerstörten und nur einzelne Inseln in der Luft zurückließen. Diese mystische Welt aus endlosem Himmel, farbenfrohen Inseln und alten Ruinen droht, in die Dunkelheit zu stürzen. Als eine der letzten Formwandlerinnen wirst du auf eine Pilgerreise ins Land der Götter gesandt. Enthülle die Geheimnisse, die dir helfen werden, die Realität selbst zu retten.”

Features:

Verwandle dich beliebig in einen Vogel und erkunde fliegend die Welt

Eine große offene Welt voller verborgener Geheimnisse und neuer Entdeckungen

Eine Pilgerreise voller Mysterien, Rätsel und Tempel

Schwerpunkt auf Atmosphäre und Ästhetik, mit einem lebendigen, minimalistischen Zeichenstil

Über diesen Link gelangt ihr zur Produktseite des Spiels im Epic Games Store.

Das denken wir:

Wer auf Adventures steht, der sollte AER auf jeden Fall ausprobieren. Es lohnt sich!