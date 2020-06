Biomutant: Hier sind 10 Minuten aus dem Action-RPG

Kürzlich wurde ein Video mit neuen Spielszenen aus dem kommenden Action-RPG Biomutant veröffentlicht.

Im Februar dieses Jahres berichteten wir darüber, dass das Studio Experiment 101 noch am Open-World-Action-RPG Biomutant arbeitet. Nach dieser Meldung wurde es aber ziemlich still um den Titel – bis jetzt. Denn mittlerweile wurden neue Szenen aus dem Spiel veröffentlicht.

Im nachfolgenden Video von IGN erzählt uns Creative Director Stefan Ljungqvist in einem Interview mehr über das Spiel, während wir 10 Minuten daraus zu sehen bekommen.

So erklärt Ljungqvist unter anderem, wie umfangreich die Charakteranpassung ausfällt. So werden wir beispielsweise einen Charakter erstellen können, der an einen X-Men-Mutanten erinnert und Magie einsetzt. Alternativ lässt sich auch ein Held erstellen, der auf Schusswaffen setzt und aussieht und kämpft wie Rambo. Dazwischen ist so ziemlich alles möglich.

Abgesehen davon erfahren wir auch etwas mehr über das Crafting-System des Spiels, dass es uns erlaubt, ganz eigene Waffen zu kreieren. Dafür müssen wir Material in der offenen Spielwelt sammeln. Übrigens lassen sich auch Ausrüstungsgegenstände wie Sauerstoffmasken bauen, damit man Gegenden betreten kann, die man ohne das benötigte Equipment nicht erreicht.

Hier das Ganze im Video:

Und was sagt ihr zu den neuen Spielszenen? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Einen Release-Termin gibt es noch nicht, aber sollte sich das ändern, dann lassen wir es euch wissen.

Weitere News, Infos und Videos zu Biomutant findet ihr über diesen Link.

Das denken wir:

Die neuen Szenen auf das Spiel machen Lust auf mehr. Schade nur, dass wir vermutlich noch eine ganze Weile auf den Release warten müssen.