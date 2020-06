Black Lives Matter: Epic verschiebt den Start von Season 3 in Fortnite

in

Epic Games hat in einer offiziellen Mitteilung den Start der Season 3 in Fortnite verschoben.

Eigentlich hätte in Fortnite die Season 3 am 11. Juni 2020 an den Start gehen sollen. Das Studio Epic Games hat aber kürzlich verkündet, dass der Trmin verschoben wird. Der Grund: Das Studio zeigt sich solidarisch mit der Black Lives Matter-Bewegung.

In den vergangenen Tagen kommt es in Amerika wegen des tragischen Todes des Afroamerikaners George Floyd immer wieder zu Protesten, Ausschreitungen und Unruhen. Mittlerweile haben sich zahlreiche Spielefirmen zu Wort gemeldet und ihre Solidarität gegenüber der Black Lives Matter-Bewegung verkündet.

“Wir glauben an Gleichheit und Gerechtigkeit“

Nun hat auch Epic ein Update zur aktuellen Situation veröffentlicht. Darin heißt es: “Wir glauben an Gleichheit und Gerechtigkeit, an Vielfalt und Inklusion, und daran, dass diese fundamentalen Dinge über der Politik stehen. Das Team ist danach bestrebt, Fortnite weiter voranzutreiben. Doch wir müssen den Start von Season 3 in Einklang bringen mit der Zeit, die das Team benötigt, um sich auf sich selbst, ihren Familien und ihren Communities zu fokussieren.”

Abgesehen davon wird das Live-Event “The Device” auf Montag, den 15. Juni verschoben. “Wir wissen, dass diese Verzögerung einer anderen folgt und wir bedanken uns für eure Geduld und euer Verständnis in diesen schwierigen Zeiten”, so Epic Games abschließend.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Mitteilung.

Das denken wir:

Wir finden es spitze, dass so viele Spielefirmen die Black Lives Matter-Bewegung unterstützen. Hoffentlich ändert sich jetzt endlich mal etwas.