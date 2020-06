Bloodborne erscheint anscheinend endlich für den PC

Es sind neue Gerüchte aufgetaucht, nach denen Bloodborne demnächst für den PC erscheinen soll.

Es scheint, als würde das bisher exklusiv für die PS4 erhältliche Spiel Bloodborne von From Software demnächst auch für den PC erscheinen.

Kürzlich haben sich nämlich einige Branchen-Insider zu Wort gemeldet und behauptet, dass das Action-Rollenspiel bald für den PC erhältlich sein wird.

Beispielsweise behauptet der bekannte Leaker “Wario64”, dass man Bloodborne dank PS Now jetzt auf dem PC spielen kann, oder man wartet einfach etwas länger.

Dann behauptete der Leaker “Sloth Mom”, dass Bloodborne tatsächlich für den PC erscheint und dass der Port die Fans nicht enttäuschen wird.

For those just joining me, yes Bloodborne *will* be coming to PC, I’ve had it confirmed by a very trusted source, and I have a lot of faith in the company who’s doing the port, you won’t be disappointed. It genuinely is happening. pic.twitter.com/Gik2QA5J5q