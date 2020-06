Bloodborne: Seht euch hier das unzensierte Intro an

Ein Dataminer hat das unzensierte Intro des Action-Rollenspiels Bloodborne entdeckt.

Der YouTuber Lance McDonald ist bekannt dafür, in Spielen des Studios From Software Inhalte auszugraben, die aus den Spielen geflogen sind. Mit anderen Worten: Als Dataminer schnüffelt er in den Spieldaten herum, um verborgene Inhalte zu entdecken.

Kürzlich ist er nun auf eine unzensiertes Intro des Spiels Bloodborne gestoßen, die etwas blutiger ausfällt als das Intro, das im Spiel zu sehen ist. Falls ihr euch nicht mehr erinnert, findet ihr hier das “normale” Intro:

Beachtet, dass das Intro zum Schluss nach Schwarz ausgeblendet wird. In der unzensierten Version ist das nicht der Fall. Hier bekommen wir vorher noch zu sehen, wie Blut auf den Boden spritzt.

Hier könnt ihr euch die unzesnierte Version ansehen:

Bloodborne’s intro CGI was censored slightly for the final version. Never seen before, here is how the original uncensored version ended. pic.twitter.com/T9zDvMv0xx