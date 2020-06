Burnout Paradise Remastered: Seht euch hier den neuesten Trailer an

in

Electronic Arts hat einen neuen Trailer zu Burnout Paradise Remastered für die Switch veröffentlicht.

Am 19. Juni erscheint Burnout Paradise Remastered endlich für die Nintendo Switch. Diese Edition enthält neben dem Originalspiel auch acht DLC-Pakete, darunter Cops and Robbers, Legendary Cars, Burnout Bikes und Big Surf Island.

Im Online-Multiplayer-Modus dürft ihr euch auf Rennen mit bis zu acht Spielern freuen. Alternativ könnt ihr die Straßen im lokalen Gruppenspiel unsicher machen. Darüber hinaus gibt es einige technische Verbesserungen.

Uns erwarten 60 Bilder pro Sekunde und hochauflösende Texturen. Abgesehen davon kann man die Karte per Touch-Steuerung bedienen und insgesamt 150 Fahrzeuge sammeln. Hört sich cool an? Sieht auch so aus.

Hier das Ganze im Trailer:

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Wer auf actiongeladene Rennen steht, der kann mit diesem Spiel keinen Fehler machen.