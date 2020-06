Call of Duty 2020: Zeigt dieses Video erste Szenen aus dem Spiel?

in

Angeblich zeigt ein neues Leak-Video erste Szenen aus dem kommenden Ego-Shooter Call of Duty 2020.

Erst kürzlich berichteten wir darüber, dass Call of Duty 2020 angeblich Call of Duty: Black Ops Cold War heißen soll. Kurz darauf machte die Meldung die Runde, dass es im nächste CoD-Teil wahrscheinlich keinen Battle-Royale-Modus geben wird. Und jetzt sind anscheinend erste Szenen aus dem nächsten Call of Duty aufgetaucht.

Nachfolgendes Video des Twitter-Nutzer “Julian™” zeigt angeblich etwas über eine Minute aus Call of Duty 2020. Es gibt jedoch zwei Probleme mit dem Video. Problem Nummer 1: Das Video zeigt anscheinend eine Pre-Alpha-Version. Das bedeutet, dass sich das Spiel in einem sehr frühen Zustand befindet und manche Gegenstände noch keine Texturen verpasst bekommen haben.

Problem Nummer 2: Das Video hat eine sehr miese Qualität. Mit anderen Worten: Das Spiel könnte auch aus einer Pre-Alpha-Phase eines früheren Teils stammen und es würde vermutlich nicht einmal auffalen.

Somit ist dieser Leak meiner Meinung nach mit Vorsicht zu genießen. Vorenthalten möchte ich euch den kurzen Clip aber trotzdem nicht. Here you go:

Call of Duty: Black Ops Cold War (COD 2020) Pre-Alpha gameplay. pic.twitter.com/TfnkQzn8Gi — Julian™ (@TMTJulian_) June 3, 2020

Was denkt ihr? Ist dieser Leak echt? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Sollte es Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Call of Duty haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Wann das Spiel wohl offiziell vorgestellt wird? Lange wird es vermutlich nicht mehr dauern und wir sind schon sehr gespannt, was sich die Entwickler für den neuesten Teil einfallen haben lassen.

Quelle: comicbook.com