Call of Duty Warzone – Der Release-Termin von Season 4 wurde geleakt

Wie es aussieht, wurde der Release-Termin der Season 4 von Call of Duty Warzone und Modern Warfare geleakt.

Wenn ihr Call of Duty Warzone oder Modern Warfare spielt, dann wartet ihr vermutlich schon auf den Start der Season 4, der ja kürzlich aus Respekt vor den Protesten verschoben, die in Amerika und auf der ganzen Welt wegen des tragischen Todes von George Floyd stattfinden. Bisher wurde noch kein neuer Starttermin festgelegt.

Nun scheint jedoch ein Dataminer den neuen Release-Termin geleakt zu haben. Denn laut des bekannten Call of Duty-Dataminers “MW2 OG” gibt es Dateien im Spiel, die darauf hinweisen, dass die vierte Season am 9. Juni, also am kommenden Dienstag, live geht.

Diese Informationen wurden inzwischen von “Modern Warzone” überprüft. Aber nur weil es Dateien gibt, die auf den 9. Juni verweisen, bedeutet das natürlich nicht, dass das auch passieren wird.

Hier der Tweet dazu:

We can now give 99% verifiable confirmation that #Season4 of #CallofDuty #ModernWarfare and #Warzone will be available at the normal Tuesday update time on June the 9th.



So 11 PM PST. This information is directly from the files, and has been verified through multiple sources. https://t.co/OPmTQSpfhO