Call of Duty: Warzone – Limited Edition Update führt 200-Spieler-Modus ein

Ein neues Update für den Ego-Shooter Call of Duty: Warzone führt einen 200-Spieler-Modus ein.

Heute habe ich eine gute Nachricht für Fans von Battle Royale: Und zwar hat Activision angekündigt, mit dem heutigen Update einen 200-Spieler-Modus in Call of Duty: Warzone einzuführen.

Im Modus “Battle Royale Quads” erwartet uns die ultimative Battle-Royale-Erfahrung. Damit können sich auf Verdansk bis zu 200 in 4er-Teams austoben.

Activision sagt dazu: “Captain Price braucht dich die ganze Woche – zumal die Waffenstillstandsallianz mit Kämpfen zwischen Treuebund- und Koalitionskräften, die in Verdansk Chaos zu verursachen drohen, so gut wie gebrochen ist”.

Abgesehen davon erwarten uns die “Supply Run Contracts”. Bei diesen Verträgen muss das Team zu einer Buy-Station laufen, dort bekommt man dann einen Rabatt zum Einkaufen.

Room for 50 More?#CallofDuty #ModernWarfare Season Four Reloaded is here#Warzone 200-Player Battle Royale leads the charge!



Update available June 29, 11PM PDT.



✅ New Roadmap

✅ New Content Details

✅ Download Instructions

📡 INTEL HERE: https://t.co/G76b3K7vIT pic.twitter.com/mlzrrFuAOj