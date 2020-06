Command & Conquer: Nach 25 Jahren können Fans das berüchtigte “UFO” zum ersten Mal deutlich sehen

Dank Command & Conquer: Remastered können Fans nun zum ersten Mal das schlecht gerenderte “UFO” aus dem Strategie-Klassiker deutlich sehen.

Für die, die noch nichts vom UFO in C&C gehört haben: In Mission drei der GDI-Kampagne in Command & Conquer aus dem Jahr 1995 kann man westlich der Klippe im Startbereich einen Pixelhaufen sehen, der nur schwer zu identifizieren ist.

Einige Spieler dachten damals, der Pixelhaufen würde aussehen, wie ein abgestürztes UFO oder ein Scrin-Schiff (in Command & Conquer sind die Scrin eine technologisch fortschrittliche Rasse, von der vermutet wird, dass sie durch einen Meteor Tiberium auf die Erde gebracht hat).

Hier ein Bild der Szene:

Das UFO in Command & Conquer ist kein UFO

Nun ist es jedoch so, dass es sich hier um kein UFO handelt. Dieser Pixelhaufen wurde von Petroglyph-Entwicklern als schlecht gerenderter Hubschrauberabsturz bestätigt.

“Ich hatte einmal ein Gespräch mit dem Künstler, der dieses bestimmte Stück geschaffen hat, also gebe ich einfach weiter, was er mir darüber erzählt hat”, sagte Adam Isgreen, damaliger Designer bei Westwood Studios.

“Es ist die Haube eines zerstörten Hubschraubers.”

“Er war sehr amüsiert von all den Theorien darüber, was genau es wirklich war, aber es ist kein UFO oder Scrin-Schiff. Es ist eine Hubschrauber-Haube. Sie war dort seit C&C (DOS).”

Trotzdem gab es Gerüchte, wonach es sich um eine Art abgestürztes außerirdisches Raumschiff handelt. Mit der Veröffentlichung des Remasters von Command & Conquer wissen wir aber nun endlich, wie der Hubschrauberabsturz eigentlich hätte aussehen sollen.

Hier ein Bild der überarbeiteten Szene:

Aber es kommt noch besser: Wie es scheint, geben sich Fans damit nicht zufrieden, denn ein Modder hat für Command & Conquer: Remastered eine Modifikation veröffentlicht, die das UFO wieder ins Spiel bringt. Und zwar so, wie es sich Fans vor 25 Jahren vorgestellt haben.

Hier ein Bild des Remastered-UFOs:

Diese Mod könnt ihr euch über diesen Link herunterladen.

Das denken wir:

Es ist wirklich erstaunlich, wie sich Command & Conquer über die Jahre entwickelt hat. Und wir können es kaum erwarten, zu erfahren, was uns in den kommenden Jahren noch so in Sachen C&C erwartet.

