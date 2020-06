Crash Bandicoot 4: It’s About Time wurde geleakt

Kürzlich wurde das Spiel Crash Bandicoot 4: It’s About Time durch ein taiwanesische Rating Board geleakt.

Nach einigen Leaks und Teasern zu einem neuen Crash Bandicoot wurde Crash Bandicoot 4: It’s About Time nun durch das Taiwan Digital Game Rating Committee geleakt.

Unter anderem wurde die Hülle des Spiels geleakt, laut der das Spiel von Toys for Bob, dem Team hinter Spyro Reignited Trilogy, entwickelt wird. In der Beschreibung des Ratings heißt es:

“Crash entspannt sich und erforscht seine Insel zu seiner Zeit im Jahr 1998, als er in einer Höhle, Lani-Loli, auf eine versteckte geheimnisvolle Maske stößt. Die Maske ist eine der Quantum-Masken und kennt anscheinend Aku-Aku, Crash’s Maskenfreund! Als die Quantenmasken zurückkehren und ein Quantenspalt in der Nähe unserer Helden auftaucht, entschließen sie sich dazu, mutig in andere Zeiten und Dimensionen vorzudringen, um den Verantwortlichen aufzuhalten.”

Weitere Details gibt es leider nicht.

Aber wir gehen davon aus, dass die offizielle Ankündigung von Activision nicht mehr lange auf sich warten lässt.

Hier der Leak:

Crash Bandicoot 4: It’s About Time rated for PS4, Xbox One in Taiwan https://t.co/BRn89XmnWC pic.twitter.com/ATI2ENhgUU — Gematsu (@gematsucom) June 19, 2020

Wenigstens wissen wir nun, dass Crash Bandicoot endlich mit einem brandneuen Konsolenabenteuer zurückkehren wird.

Sollte es weitere Infos dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

It’s About Time.

Quelle: gematsu.com via comicbook.com