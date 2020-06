Das nächste Need for Speed befindet sich offiziell in Entwicklung

Es wurde offiziell bestätigt, dass Criterion Games am nächsten Need for Speed arbeitet.

Vor wenigen Stunden wurde das letzte Update für Need for Speed Heat veröffentlicht, das Cross-Play ins Spiel bringt. Dazu bedeutet, dass sich Spieler auf PC, PlayStation 4 und Xbox One gemeinsam auf die Straßen von Palm City stürzen können.

Das Studio Criterion Games hat ja mittlerweile die Arbeit an Need for Speed von Ghost Games übernommen. Und mit der Veröffentlichung des letzten Updates wurde nun verkündet, dass Criterion bereits am nächsten Teil arbeitet.

In der Pressemitteilung dazu heißt es: “Dies wird das letzte Update für Need for Speed Heat sein, da sich das Team bei Criterion ab sofort auf die Entwicklung des nächsten Need for Speed-Spiels konzentriert. Interessierte sollten während der EA PLAY Live die Augen nach weiteren Ankündigungen zu Need for Speed und Steam offenhalten.”

Mit anderen Worten: Am 18. Juni erfahren wir womöglich bereits mehr über den nächsten Teil der erfolgreichen Rennspielreihe.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Schön, dass die Rennserie weitergeführt wird. Wir sind schon gespannt, was uns im nächsten Teil erwartet.

Quelle: comicbook.com