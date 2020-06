Das sind die 6 Lieblingsvideospiele von Elon Musk

Der Unternehmer Elon Musk hat kürzlich auf Twitter seine sechs Lieblingsvideospiele verraten.

Vielleicht habt ihr ja schon mitbekommen, dass der Unternehmer und Multi-Milliardär Elon Musk gerne Videospiele zockt. Beispielsweise verriet er schon mal in einem Tweet, dass er im Helden-Shooter Overwatch hauptsächlich als Soldier 76 unterwegs ist.

Ok, fine. Soldier 76. My dark secret is out … — Elon Musk (@elonmusk) January 24, 2017

Kürzlich veröffentlichte er nun einen Tweet, in dem er verrät, welches seine Lieblingsvideospiele sind. Hier die Liste mit den Spielen:

Deus Ex

Half-Life 2

Bioshock

Mass Effect 2

Fallout 3 & New Vegas

Saints Row IV

Interessant, oder? Vor allem fällt auf, dass Musk auf dystopischen Spiele zu stehen scheint, die sich mit der Zukunft der Menschheit befassen.

Übrigens wurde ihm von einem Follower empfohlen, The Last of Us zu spielen. Daraufhin erklärte Musk, dass er den Titel noch nachholen wird. Der Grund, warum er TLOU noch nicht gespielt hat: Er spielt hauptsächlich auf dem PC, weswegen er einige Konsolenexklusivtitel verpasst hat.

Was sind eure Lieblingsvideospiele? Teilt uns eure Meinung in den Kommentarebn mit.

