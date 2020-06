Dauntless: Bisher größte Erweiterung Call of the Void in wenigen Tagen spielbar

Das Studio Phoenix Labs hab angekündigt, dass Call of the Void, die nächste Erweiterung für das Spieel Dauntless, am 11. Juni an den Start geht.

Monsterjäger aufgepasst! In wenigen Tagen, am 11. Juni, wird mit Call of the Void die bisher größte Erweiterung für das Free-to-Play Action-Koop-RPG Dauntless veröffentlicht.

Unter anderem führt die Erweiterung eine Geschichte ein, die von den Handlungen der Spieler beeinflusst wird und sich im Laufe der Season entwickelt. Abgesehen davon bringt Call of the Void einen Trainingsplatz ins Spiel, wo Neueinsteiger in Ruhe Waffen und Attacken ausprobieren können.

Darüber hinaus erwartet euch eine neue Herausforderung namens Schatten-Eskalation. Offiziell heißt es dazu: “‘Call of the Void’ bietet den Spielern eine neue Eskalation, Dauntless’ Version eines Spießrutenlaufs. Die Schatten-Eskalation führt die Spieler tief ins Herz eines mysteriösen Archipels, auf dem die Behemoths mit dem Schatten-Element verschmolzen sind und über neue Spezialattacken und verändertes Kampfverhalten verfügen. Den Höhepunkt der Schatten-Eskalation stellt der Kampf gegen den neuen Behemoth Thrax dar, eine schlangenartige Kreatur, die Schattenportale nutzt, um Slayer zu verwirren und aus unerwarteten Richtungen anzugreifen. Wer einen Thrax erschlägt, erhält Baupläne für mächtige legendäre Waffen. Jede legendäre Thrax-Waffe verfügt über zwei prismatische Zellslots, außerdem kann sie mit anderen Schattenwaffen verbunden werden und gewährt dem Slayer die Kontrolle über Thrax‘ zerstörerische Portal-Fähigkeit. Die Schatten-Eskalation kann genau wie die vorhergehenden Brand- und Schock-Eskalationen über die Jagd-Auswahl gestartet werden.”

Hier der Launch-Trailer zur Erweiterung:

Das denken wir:

Die ersten Szenen aus der Erweiterung sehen ziemlich abgefahren aus. Hier erwarten uns zahlreiche Neuerungen, die mal wieder frischen Wind ins Spiel bringen.