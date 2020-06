Dead Island 2: Ein Build aus dem Jahr 2015 wurde geleakt – hier sind Screens daraus

Anscheinend ist ein Build des Spiels Dead Island 2 aus dem Jahr 2015 im Netz gelandet. Nun wurden einige Screenshots daraus veröffentlicht.

Im August 2019 berichteten wir ja darüber, dass Dead Island 2 von den Homefront-Machern Dambuster Studios entwickelt wird. Nach dieser Meldung wurde es ziemlich still rund um das Spiel. Mittlerweile wurde aber verkündet, dass der Titel noch nicht tot ist. Und heute habe ich weider eine interessante Neuigkeit zum Spiel für euch.

Und zwar macht ein spielbarer Build des Titels die Runde im Netz. Darum sind mittlerweile auch einige Screenshots daraus im Internet gelandet. Diese findet ihr weiter unten.

Man sollte jedoch erwähnen, dass es sich hier um eine veraltete Version handelt und nicht die Qualität des finalen Spiels darstellt.

Aber wenn ihr mich fragt, sehen die Screenshots eigentlich ganz cool aus. Aber urteilt am besten selbst. Hier sind die Screenshots:

not yet but check this out pic.twitter.com/MhCCMxXYRP

Some more shots because this is blowing up; and people can’t seem to find it. pic.twitter.com/DfrssSeNw5