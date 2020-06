Dead Space: Autor deutet “große” Ankündigung beim beim PS5-Event an

Antony Johnston, der Autor von Dead Space, hat eine große Ankündigung angedeutet, die im Rahmen des bevorstehenden PS5-Events vorgestellt wird.

Morgen, am 11. Juni, werden beim PS5-Event die ersten Spiele für die Next-Gen-Konsole von Sony offiziell vorgestellt. Und während dieser Vorstellung wird auch ein Spiel gezeigt, an dem Antony Johnston mitarbeitet. Antony Johnston ist der Autor von Dead Space.

Kürzlich hat er einen Tweet veröffentlicht, in dem er verrät, dass bald ein neues Spiel vorgestellt wird, an dem er schon eine ganze Weile arbeitet. Er schreibt: “Wie einige von euch wissen, arbeite ich seit fast 2 Jahren an einem großen Videospiel.”

Im selben Zug erklärt er, dass man das PS5-Event am Donnerstag verfolgen solle. Dann wird das Spiel wohl vorgestellt.

Hier der Tweet dazu:

As some of you know, I’ve been working on a big videogame for almost 2 years now.



In totally unrelated news, you should all watch the PS5 launch event on Thursday.



🧐