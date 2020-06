Demnächst tritt ein Kämpfer aus ARMS in Super Smash Bros. Ultimate an

in

Nintendo hat kürzlich angekündigt, dass bald der nächste Kämpfer für Super Smash Bros. Ultimate vorgestellt wird.

Na, spielt ihr noch Super Smash Bros. Ultimate? Wenn ja, dann interessiert es euch sicherlich, dass bald der nächste Charakter vorgestellt wird.

Das passiert am Montag, denn dann startet Nintendo einen Stream, in dem der Kämpfer gezeigt wird. Bisher ist nicht bekannt, um wen es sich handelt. Wir wissen nur, dass es ein Charakter aus dem Spiel ARMS sein wird.

Ihr wisst schon, das Spiel, in dem man mit ausfahrbaren Waffenarmen in einer Arena gegen Gegner antritt.

Der Stream zu Super Smash Bros. Ultimate startet am Montag, dem 22. Juni, um 16.00 Uhr

In der offiziellen Pressemitteilung heißt es: “Am kommenden Montag um 16.00 Uhr erfahren Fans in einem etwa 35 Minuten langen Livestream mit dem Director der Serie, Masahiro Sakurai, welcher Kämpfer aus ARMS bald in Super Smash Bros. Ultimate mitmischt.”

Sollte es noch mehr Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Weitere News, Infos und Videos zu Super Smash Bros. Ultimate haben wir über diesen Link für euch.

Das denken wir:

Wir sind schon gespannt, welcher Kämpfer den Ring betritt. Die Charaktrauswahl ist mittlerweile wirklich beachtlich.