Der Nintendo Store Tokyo bietet exklusive Artikel jetzt online an

Man kann beim Nintendo Store Tokyo nun auch online exklusive Fanartikel bestellen.

Heute habe ich eine gute Nachricht für alle Fans von Nintendo: Und zwar bietet Nintendos Flagship Store in Japan nun seine exklusiven Merchandise-Artikel auch online an.

Mit anderen Worten: Ihr müsst nicht mehr zwangsläufig nach Tokyo reisen, um die exklusiven Nintendo-Fanartikel kaufen zu können. Einige Artikel werden mittlerweile über den My Nintendo Store angeboten.

Der Nintendo Store in Tokyo ist ein Schlaraffenland für Fans

Der offizielle Store öffnete Ende 2019 seine Pforten in Shibuya, Japan. In diesem Shop werden Nintendo-Artikel angeboten, die es sonst nirgends zu kaufen gibt. Das bedeutete, dass Fans häufig einen langen Weg auf sich nehmen mussten, um an den Merch zu kommen.

Jetzt kann man sich die exklusiven Artikel aber auch online bestellen. Den Anfang machen Lifestyle-Artikel zum Switch-Spiel Animal Crossing: New Horizons.

Über diesen Link kann man sich Schlafanzüge, Hausschuhe, Tragetaschen, Becher und vieles mehr bestellen. Es gibt sogar Animal Crossing Hautpflegeprodukte wie Lippen- und Handcreme.

Übrigens soll das aktuelle Angebot zeitnah erweitert werden. Am besten surft ihr also immer mal wieder im Store vorbei.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Dieser Store ist wirklich ein Schlaraffenland für jeden Nintendo-Fan. Ein Trip nach Shibuya lohnt sich aber natürlich auch.

Quelle: timeout.com